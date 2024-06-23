16-летний школьник сел за руль автомобиля и погубил своего приятеля Под Хабаровском подросток за рулём иномарки устроил ДТП, погиб один человек 23 июня, 07:24 Под Хабаровском подросток за рулём авто устроил ДТП. Обложка © Telegram / Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровском крае подросток сел за руль иномарки, но не справился с управлением, и машина перевернулась, в результате ДТП погиб один из пассажиров. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

"Вечером 22 июня на 167 км автодороги с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре 16-летний водитель автомобиля "Тойота Королла" не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства", — говорится в тексте.

Всего в момент трагедии в машине находилось шестеро человек. Сам водитель и четверо пассажиров, двое из которых несовершеннолетние, получили травмы. Шестнадцатилетний пассажир погиб на месте. Полиция проводит проверку. Прокуратура взяла расследование под свой контроль.

Ранее сообщалось что две иномарки столкнулись поздней ночью 22 июня под Липецком. Жертвами лобового ДТП стали трое взрослых и один ребёнок. Ещё двое детей госпитализированы.

Авторы Татьяна Миссуми