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16-летний школьник сел за руль автомобиля и погубил своего приятеля

Под Хабаровском подросток за рулём иномарки устроил ДТП, погиб один человек

23 июня, 07:24
Под Хабаровском подросток за рулём авто устроил ДТП. Обложка © Telegram / Прокуратура Хабаровского края

Под Хабаровском подросток за рулём авто устроил ДТП. Обложка © Telegram / Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровском крае подросток сел за руль иномарки, но не справился с управлением, и машина перевернулась, в результате ДТП погиб один из пассажиров. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

"Вечером 22 июня на 167 км автодороги с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре 16-летний водитель автомобиля "Тойота Королла" не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства", говорится в тексте.

Всего в момент трагедии в машине находилось шестеро человек. Сам водитель и четверо пассажиров, двое из которых несовершеннолетние, получили травмы. Шестнадцатилетний пассажир погиб на месте. Полиция проводит проверку. Прокуратура взяла расследование под свой контроль.

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Ранее сообщалось что две иномарки столкнулись поздней ночью 22 июня под Липецком. Жертвами лобового ДТП стали трое взрослых и один ребёнок. Ещё двое детей госпитализированы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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