Под Липецком лобовое ДТП унесло жизни четырёх человек, один из них — ребёнок
Две иномарки столкнулись поздней ночью 22 июня под Липецком. Жертвами лобового ДТП стали трое взрослых и один ребёнок. Ещё двое детей госпитализированы. Подробностями аварии поделились в региональном УМВД.
Дорогу на 25-м километре трассы Липецк – Хлевное, у поворота к селу Круглому, не поделили водители автомобилей Toyota Camry и Ford Focus. На месте трагедии работают сотрудники полиции и представители экстренных служб.
"Окончательные причины и условия [ДТП] будут установлены в ходе следствия", — сообщил замначальника Управления Госавтоинспекции УМВД по Липецкой области Максим Абрамов.
Схожее происшествие недавно произошло в Красноярском крае. Там минивэн выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Четыре пассажира легковушки скончались на месте, ещё трое ранены.
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