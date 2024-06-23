Под Липецком лобовое ДТП унесло жизни четырёх человек, один из них — ребёнок

Две иномарки столкнулись поздней ночью 22 июня под Липецком. Жертвами лобового ДТП стали трое взрослых и один ребёнок. Ещё двое детей госпитализированы. Подробностями аварии поделились в региональном УМВД.

Дорогу на 25-м километре трассы Липецк – Хлевное, у поворота к селу Круглому, не поделили водители автомобилей Toyota Camry и Ford Focus. На месте трагедии работают сотрудники полиции и представители экстренных служб.

"Окончательные причины и условия [ДТП] будут установлены в ходе следствия", — сообщил замначальника Управления Госавтоинспекции УМВД по Липецкой области Максим Абрамов.