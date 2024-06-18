Почти два десятка машин столкнулись в массовом ДТП на востоке Москвы
На Косинском шоссе в Москве грузовик столкнулся с 18 машинами
Последствия массового ДТП на Косинском шоссе на востоке Москвы. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Москвы
На Косинском шоссе на востоке Москвы произошло массовое ДТП с участием почти двух десятков машин. Движение на данном участке на некоторое время ограничили, автомобили ехали по одной из трёх полос.
Последствия массового ДТП на Косинском шоссе на востоке Москвы. Видео © 360.ru
"На Северо-Восточной хорде в районе дома 11 по улице Дмитриевского водитель автомобиля MAN совершил столкновение с транспортными средствами. Пострадавших нет", — отметили в Госавтоинспекции Москвы.
Последствия массового ДТП на Косинском шоссе на востоке Москвы. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Москвы
Механические повреждения получили 18 автомобилей. Судя по видео с места аварии, которое опубликовал 360.ru, большегруз вылетел за пределы трассы. По словам одного из очевидцев, скорая прибыла достаточно быстро. Сейчас правоохранители разбираются в причинах случившегося. Движение на данном участке уже восстановлено.
Большегруз, который столкнулся с другими машинами на востоке Москвы. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Москвы
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве произошла массовая авария на Варшавском шоссе. В результате один человек погиб, двое пострадали. Грузовик врезался в Ford Mondeo, который отлетел на встречку и столкнулся с ещё двумя машинами.