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18 июня, 09:43

Почти два десятка машин столкнулись в массовом ДТП на востоке Москвы

На Косинском шоссе в Москве грузовик столкнулся с 18 машинами

Последствия массового ДТП на Косинском шоссе на востоке Москвы. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Москвы

Последствия массового ДТП на Косинском шоссе на востоке Москвы. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Москвы

На Косинском шоссе на востоке Москвы произошло массовое ДТП с участием почти двух десятков машин. Движение на данном участке на некоторое время ограничили, автомобили ехали по одной из трёх полос.

Последствия массового ДТП на Косинском шоссе на востоке Москвы. Видео © 360.ru

"На Северо-Восточной хорде в районе дома 11 по улице Дмитриевского водитель автомобиля MAN совершил столкновение с транспортными средствами. Пострадавших нет", — отметили в Госавтоинспекции Москвы.

Последствия массового ДТП на Косинском шоссе на востоке Москвы. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Москвы

Последствия массового ДТП на Косинском шоссе на востоке Москвы. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Москвы

Механические повреждения получили 18 автомобилей. Судя по видео с места аварии, которое опубликовал 360.ru, большегруз вылетел за пределы трассы. По словам одного из очевидцев, скорая прибыла достаточно быстро. Сейчас правоохранители разбираются в причинах случившегося. Движение на данном участке уже восстановлено.

Большегруз, который столкнулся с другими машинами на востоке Москвы. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Москвы

Большегруз, который столкнулся с другими машинами на востоке Москвы. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Москвы

Причиной жёсткого ДТП с 8 погибшими под Рязанью стал выезд автобуса на встречку
Причиной жёсткого ДТП с 8 погибшими под Рязанью стал выезд автобуса на встречку

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве произошла массовая авария на Варшавском шоссе. В результате один человек погиб, двое пострадали. Грузовик врезался в Ford Mondeo, который отлетел на встречку и столкнулся с ещё двумя машинами.

Никита Осипов
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