Почти два десятка машин столкнулись в массовом ДТП на востоке Москвы

На Косинском шоссе на востоке Москвы произошло массовое ДТП с участием почти двух десятков машин. Движение на данном участке на некоторое время ограничили, автомобили ехали по одной из трёх полос.

Последствия массового ДТП на Косинском шоссе на востоке Москвы. Видео © 360.ru

"На Северо-Восточной хорде в районе дома 11 по улице Дмитриевского водитель автомобиля MAN совершил столкновение с транспортными средствами. Пострадавших нет", — отметили в Госавтоинспекции Москвы.

Последствия массового ДТП на Косинском шоссе на востоке Москвы. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Москвы

Механические повреждения получили 18 автомобилей. Судя по видео с места аварии, которое опубликовал 360.ru, большегруз вылетел за пределы трассы. По словам одного из очевидцев, скорая прибыла достаточно быстро. Сейчас правоохранители разбираются в причинах случившегося. Движение на данном участке уже восстановлено.

Большегруз, который столкнулся с другими машинами на востоке Москвы. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Москвы