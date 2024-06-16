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16 июня, 18:42

Один человек погиб и двое пострадали в массовой аварии с фурой в Москве

Массовое ДТП произошло на Варшавском шоссе в Москве, есть погибший

ДТП на Варшавском шоссе. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

ДТП на Варшавском шоссе. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Один человек погиб, двое пострадали в результате аварии с грузовиком в Москве на Варшавском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. В распоряжении Life.ru появилось видео с места ЧП.

ДТП на Варшавском шоссе. Видео © Life.ru

ДТП на Варшавском шоссе. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

ДТП на Варшавском шоссе. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

ДТП на Варшавском шоссе. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

ДТП на Варшавском шоссе. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Уточняется, что водитель грузовика нарушил дистанцию и врезался в Ford Mondeo, который отлетел на встречку и столкнулся с ещё двумя машинами. Пострадали водитель одного из большегрузов, а также, по данным Госавтоинспекции Москвы, пассажирка "Лады", с которой легковушка столкнулась на встречной полосе.

"В результате дорожной аварии погиб мужчина 1989 г.р. — водитель автомобиля "Форд", — говорится в сообщении ведомства.

Массовая авария с пятью автомобилями произошла на МКАД
Массовая авария с пятью автомобилями произошла на МКАД

Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге произошла жёсткая авария с участием трёх иномарок. ДТП спровоцировал гонщик на автомобиле Volkswagen Polo, который устроил скоростные "шашки" и попал в неконтролируемый занос, протаранив две попутные машины.

Александра Мышляева
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