Один человек погиб и двое пострадали в массовой аварии с фурой в Москве

Один человек погиб, двое пострадали в результате аварии с грузовиком в Москве на Варшавском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. В распоряжении Life.ru появилось видео с места ЧП.

ДТП на Варшавском шоссе. Видео © Life.ru

ДТП на Варшавском шоссе. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

ДТП на Варшавском шоссе. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Уточняется, что водитель грузовика нарушил дистанцию и врезался в Ford Mondeo, который отлетел на встречку и столкнулся с ещё двумя машинами. Пострадали водитель одного из большегрузов, а также, по данным Госавтоинспекции Москвы, пассажирка "Лады", с которой легковушка столкнулась на встречной полосе.

"В результате дорожной аварии погиб мужчина 1989 г.р. — водитель автомобиля "Форд", — говорится в сообщении ведомства.