Шашечник устроил эпичное ДТП с перевёртышем в Петербурге

Жёсткая авария с участием трёх иномарок произошла на внутренней стороне Петербургской кольцевой автодороги 14 июня. ДТП спровоцировал лихач на автомобиле Volkswagen Polo, который устроил скоростные "шашки" и попал в неконтролируемый занос, протаранив две попутные машины. Эпичное ДТП записал видеорегистратор.

На кадрах видно, что "немец" улетает в юз после резкого опережения, вынуждая водителя и пассажира нецензурно реагировать на происходящее. Затем легковушка таранит кроссовер Nissan X-Trail, который от сильного столкновения переворачивается на крышу, а сама получает удар в водительскую дверь от седана KIA Rio. Как только транспортные средства остановились, виновники ДТП поспешили на помощь к шофёру внедорожника. По данным телеграм-канала SHOT, в результате аварии никто не пострадал.