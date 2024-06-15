"Я буду молиться за них": Водитель, насмерть сбивший людей в Благовещенске, раскаялся в суде

Водитель минивэна Евгений Бакарюкин, сбивший девять человек на тротуаре в Благовещенске, попросил прощения у родственников погибших. По его словам, он таксист и вышел на смену в 4:15. К обеду устал и выпил на пару с другом 0,7 грамма водки.

"Очень сожалею. Страшное злодеяние совершил. Наверное, мне с этим уже жить всё время, и бедные родители с этим будут жить. Они меня проклинают, и я бы сделал то же самое. Пусть простят хотя бы в душе, ни физически, ни морально, хотя бы в душе. Я буду молиться за них и за их ангелов, которые ушли", — сказал Бакарюкин в суде, отметив, что не помнит момент столкновения, передаёт РИА "Новости".