"Я буду молиться за них": Водитель, насмерть сбивший людей в Благовещенске, раскаялся в суде
Виновник смертельного ДТП в Благовещенске попросил прощения у родных погибших
Водитель минивэна Евгений Бакарюкин, сбивший девять человек на тротуаре в Благовещенске, попросил прощения у родственников погибших. По его словам, он таксист и вышел на смену в 4:15. К обеду устал и выпил на пару с другом 0,7 грамма водки.
"Очень сожалею. Страшное злодеяние совершил. Наверное, мне с этим уже жить всё время, и бедные родители с этим будут жить. Они меня проклинают, и я бы сделал то же самое. Пусть простят хотя бы в душе, ни физически, ни морально, хотя бы в душе. Я буду молиться за них и за их ангелов, которые ушли", — сказал Бакарюкин в суде, отметив, что не помнит момент столкновения, передаёт РИА "Новости".
Он рассказал, что до этого пьяным за руль садился однажды в молодости, а также добавил, что за всю историю вождения с его участием ДТП не было. Мужчина признал, что заслуживает предусмотренные судом 15 лет в тюрьме, так как содеянному нет оправдания. Во время заседания стало известно, что обвиняемый является бывшим сотрудником полиции. Ранее судим не был, не женат.
Как рассказывал Life.ru, 14 июня в Благовещенске автомобиль на полной скорости влетел в толпу на тротуаре. Стало известно, что виновник аварии был пьян. Мужчину задержали, ему грозит 15 лет тюрьмы. В результате ДТП на месте погибло три человека и шесть пострадали, однако позже ещё двое скончались в больнице.
Telegram / Следком