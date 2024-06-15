Виновника ДТП в Благовещенске с пятью погибшими отправили под арест
Место смертельного ДТП в Благовещенске. Фото © Telegram / Следком
Водитель минивэна, сбивший девять человек на тротуаре в Благовещенске, арестован на два месяца — такое решение вынес городской суд, сообщает SHOT. Виновнику ДТП Евгению Бакарюкину грозит до 15 лет лишения свободы.
Водитель минивэна, сбивший девять человек на тротуаре в Благовещенске. Фото © SHOT
Напомним, 14 июня в Благовещенске автомобиль на полной скорости влетел в толпу людей на тротуаре. Водитель был пьян в момент аварии — по некоторым данным, он выпил целую бутылку водки перед тем, как сесть за руль. Местные жители хотели устроить самосуд над виновником ДТП, но их остановили правоохранители, которые задержали мужчину. В результате ДТП на месте погибло три человека и шесть пострадали, однако позднее двое пострадавших скончались в больнице.