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15 июня, 06:13

Виновника ДТП в Благовещенске с пятью погибшими отправили под арест

Место смертельного ДТП в Благовещенске. Фото © Telegram / Следком

Место смертельного ДТП в Благовещенске. Фото © Telegram / Следком

Водитель минивэна, сбивший девять человек на тротуаре в Благовещенске, арестован на два месяца — такое решение вынес городской суд, сообщает SHOT. Виновнику ДТП Евгению Бакарюкину грозит до 15 лет лишения свободы.

Водитель минивэна, сбивший девять человек на тротуаре в Благовещенске. Фото © SHOT

Водитель минивэна, сбивший девять человек на тротуаре в Благовещенске. Фото © SHOT

Шла по тротуару с дочкой: Life.ru узнал личность одной из жертв жуткого ДТП в Благовещенске
Шла по тротуару с дочкой: Life.ru узнал личность одной из жертв жуткого ДТП в Благовещенске

Напомним, 14 июня в Благовещенске автомобиль на полной скорости влетел в толпу людей на тротуаре. Водитель был пьян в момент аварии — по некоторым данным, он выпил целую бутылку водки перед тем, как сесть за руль. Местные жители хотели устроить самосуд над виновником ДТП, но их остановили правоохранители, которые задержали мужчину. В результате ДТП на месте погибло три человека и шесть пострадали, однако позднее двое пострадавших скончались в больнице.

Александра Вишнякова
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