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18 июня, 07:56

Причиной жёсткого ДТП с 8 погибшими под Рязанью стал выезд автобуса на встречку

Обстановка после ДТП под Рязанью. Обложка © Telegram / Прокуратура Рязанской области

Обстановка после ДТП под Рязанью. Обложка © Telegram / Прокуратура Рязанской области

Причиной массовой аварии на трассе в Рязанской области, в которой погибли восемь человек, стал выезд автобуса на встречную полосу. Об этом сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД РФ по региону Сергей Москвин.

Обстановка после ДТП под Рязанью. Видео © Telegram / Прокуратура Рязанской области

"Обстоятельством ДТП явился выезд на полосу встречного движения автобуса "Газель", — говорится в сообщении.

Представитель МВД России Ирина Волк отметила, что после ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек. Проводится предварительное расследование.

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Напомним, сегодня, 18 июня, в Шиловском районе Рязанской области произошло ДТП с четырьмя машинами. В результате аварии погибли восемь человек, ещё 13 попали в больницу с травмами.

Дарья Нарыкова
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