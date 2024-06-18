Причиной жёсткого ДТП с 8 погибшими под Рязанью стал выезд автобуса на встречку
Обстановка после ДТП под Рязанью. Обложка © Telegram / Прокуратура Рязанской области
Причиной массовой аварии на трассе в Рязанской области, в которой погибли восемь человек, стал выезд автобуса на встречную полосу. Об этом сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД РФ по региону Сергей Москвин.
Обстановка после ДТП под Рязанью. Видео © Telegram / Прокуратура Рязанской области
"Обстоятельством ДТП явился выезд на полосу встречного движения автобуса "Газель", — говорится в сообщении.
Представитель МВД России Ирина Волк отметила, что после ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек. Проводится предварительное расследование.
Напомним, сегодня, 18 июня, в Шиловском районе Рязанской области произошло ДТП с четырьмя машинами. В результате аварии погибли восемь человек, ещё 13 попали в больницу с травмами.