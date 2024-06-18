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18 июня, 07:29
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Восемь человек погибли, ещё 13 пострадали в массовом ДТП под Рязанью

В Рязанской области произошло массовое ДТП, восемь человек погибли

Обстановка после ДТП под Рязанью. Обложка © Telegram / Прокуратура Рязанской области

Обстановка после ДТП под Рязанью. Обложка © Telegram / Прокуратура Рязанской области

В Рязанской области произошло ДТП, в котором пострадал 21 человек, в том числе несовершеннолетние. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Обстановка после ДТП под Рязанью. Видео © Telegram / Прокуратура Рязанской области

"По предварительным данным, сегодня, 18 июня 2024 года, на 273-м километре автомобильной дороги М5 "Урал" в Шиловском районе произошло столкновение четырёх автомобилей", — говорится в сообщении.

Обстановка после ДТП под Рязанью. Фото © Telegram / Прокуратура Рязанской области

Обстановка после ДТП под Рязанью. Фото © Telegram / Прокуратура Рязанской области

В результате жёсткой аварии погибли восемь человек. Кроме того, 13 человек попали с различными травмами в больницу, в том числе трое несовершеннолетних. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и устраняются последствия ДТП. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.

Массовая авария с пятью автомобилями произошла на МКАД
Массовая авария с пятью автомобилями произошла на МКАД

А ранее Life.ru писал, что в Москве произошла массовая авария на Варшавском шоссе. В результате один человек погиб, двое пострадали. Известно, что грузовик нарушил дистанцию и врезался в Ford Mondeo, который отлетел на встречку и столкнулся с ещё двумя машинами.

Дарья Нарыкова
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