Восемь человек погибли, ещё 13 пострадали в массовом ДТП под Рязанью

В Рязанской области произошло ДТП, в котором пострадал 21 человек, в том числе несовершеннолетние. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Обстановка после ДТП под Рязанью. Видео © Telegram / Прокуратура Рязанской области

"По предварительным данным, сегодня, 18 июня 2024 года, на 273-м километре автомобильной дороги М5 "Урал" в Шиловском районе произошло столкновение четырёх автомобилей", — говорится в сообщении.

Обстановка после ДТП под Рязанью. Фото © Telegram / Прокуратура Рязанской области

В результате жёсткой аварии погибли восемь человек. Кроме того, 13 человек попали с различными травмами в больницу, в том числе трое несовершеннолетних. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и устраняются последствия ДТП. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.