В Кировской области пьяный водитель насмерть сбил подростка и пытался скрыться

В посёлке Подосиновец Кировской области пьяный водитель на высокой скорости сбил 14-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребёнок скончался на месте от полученных травм, сообщили в местной прокуратуре.

Следственные мероприятия на месте ДТП. Фото © Telegram / Прокуратура Кировской области

Всё произошло вечером 21 июня неподалёку от Дома культуры. Водитель автомобиля Audi А6 в состоянии алкогольного опьянения превысил скорость, сбил подростка, а затем скрылся с места ДТП. Позже выяснилось, что, проехав полкилометра, он свернул с трассы, бросил машину во дворе и сбежал. Через час преступника поймали — им оказался местный 53-летний житель.

Момент наезда пьяного водителя на подростка. Видео © VK / Лента новостей Кирова

Машина виновника ДТП после аварии. Фото © Telegram / Новости Кирова — Pro Город

"По факту ДТП следователем СК возбуждено уголовное дело, результаты расследования которого взяты прокуратурой Кировской области на контроль", — говорится в сообщении прокуратуры.