Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 05:42

Водитель погиб и 4 пассажира пострадали в ДТП с автобусом в Севастополе

В Севастополе на Стрелецком спуске произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом. Погиб водитель, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в своём телеграм-канале.

Шофёр, находившийся за рулём автобуса в момент аварии, погиб. Кроме того, пострадало ещё четыре человека. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь в больнице. Причины ДТП устанавливаются.

Два человека сгорели заживо в "газели", в которую на МКАД влетел грузовик
Два человека сгорели заживо в "газели", в которую на МКАД влетел грузовик

Ранее в турецкой Анталье автобус с российскими туристами угодил в ДТП в районе Манавгат. В результате погиб водитель, а также 20 человек получили травмы: 16 граждан РФ и четверо белорусов. Среди пострадавших есть дети.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kzenon

Владимир Озеров
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров