Водитель погиб и 4 пассажира пострадали в ДТП с автобусом в Севастополе

В Севастополе на Стрелецком спуске произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом. Погиб водитель, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в своём телеграм-канале.

Шофёр, находившийся за рулём автобуса в момент аварии, погиб. Кроме того, пострадало ещё четыре человека. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь в больнице. Причины ДТП устанавливаются.