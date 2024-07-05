Водитель погиб и 4 пассажира пострадали в ДТП с автобусом в Севастополе
В Севастополе на Стрелецком спуске произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом. Погиб водитель, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в своём телеграм-канале.
Шофёр, находившийся за рулём автобуса в момент аварии, погиб. Кроме того, пострадало ещё четыре человека. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь в больнице. Причины ДТП устанавливаются.
Ранее в турецкой Анталье автобус с российскими туристами угодил в ДТП в районе Манавгат. В результате погиб водитель, а также 20 человек получили травмы: 16 граждан РФ и четверо белорусов. Среди пострадавших есть дети.
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