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5 июля, 19:32

Водитель Tesla, превратившего электрокар в груду металла, умер по дороге в больницу

Водитель попавшего в ДТП на Кутузовском проспекте Tesla скончался

Последствия ДТП на Кутузовском проспекте. Обложка © Telegram / SHOT

Последствия ДТП на Кутузовском проспекте. Обложка © Telegram / SHOT

Водитель электрокара Tesla, который столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado на Кутузовском проспекте в Москве, скончался в карете скорой помощи. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

"В результате дорожной аварии погиб водитель автомобиля Tesla. Пассажирка Tesla и пассажирка Toyota получили травмы различной степени тяжести", — добавила пресс-служба.

По данным полиции, погибший оказался виновником аварии. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где в тот момент ехал японский внедорожник. От сильного лобового удара машины отбросило на рядом идущие иномарки Chevrolet и Lixiang.

Последствия ДТП на Кутузовском проспекте. Видео © Telegram / SHOT

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Жёсткое ДТП с двумя погибшими произошло ранее на МКАД. Большегруз не заметил неисправную "газель" на своём пути и протаранил фургон на полной скорости. Пассажиры "Соболя" сгорели заживо.

Илья Пушкарев
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