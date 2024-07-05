Водитель Tesla, превратившего электрокар в груду металла, умер по дороге в больницу

Водитель электрокара Tesla, который столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado на Кутузовском проспекте в Москве, скончался в карете скорой помощи. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

"В результате дорожной аварии погиб водитель автомобиля Tesla. Пассажирка Tesla и пассажирка Toyota получили травмы различной степени тяжести", — добавила пресс-служба.

По данным полиции, погибший оказался виновником аварии. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где в тот момент ехал японский внедорожник. От сильного лобового удара машины отбросило на рядом идущие иномарки Chevrolet и Lixiang.

Последствия ДТП на Кутузовском проспекте. Видео © Telegram / SHOT