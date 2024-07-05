Водитель Tesla, превратившего электрокар в груду металла, умер по дороге в больницу
Водитель попавшего в ДТП на Кутузовском проспекте Tesla скончался
Последствия ДТП на Кутузовском проспекте. Обложка © Telegram / SHOT
Водитель электрокара Tesla, который столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado на Кутузовском проспекте в Москве, скончался в карете скорой помощи. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.
"В результате дорожной аварии погиб водитель автомобиля Tesla. Пассажирка Tesla и пассажирка Toyota получили травмы различной степени тяжести", — добавила пресс-служба.
По данным полиции, погибший оказался виновником аварии. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где в тот момент ехал японский внедорожник. От сильного лобового удара машины отбросило на рядом идущие иномарки Chevrolet и Lixiang.
Последствия ДТП на Кутузовском проспекте. Видео © Telegram / SHOT
Жёсткое ДТП с двумя погибшими произошло ранее на МКАД. Большегруз не заметил неисправную "газель" на своём пути и протаранил фургон на полной скорости. Пассажиры "Соболя" сгорели заживо.