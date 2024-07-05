В Сети расходятся слухи о самоубийстве виновника страшного ДТП в Благовещенске, УФСИН сделало заявление
УФСИН Приамурья опровергло слухи о самоубийстве виновника ДТП в Благовещенске
Евгений Бакарюкин. Фото © SHOT
В соцсетях начали расходиться слухи о самоубийстве Евгения Бакарюкина, арестованного после ДТП с пятью погибшими в Благовещенске 14 июня. В пресс-службе УФСИН России по Амурской области поспешили опровергнуть эти вбросы.
"Эта информация не соответствует действительности", — подчеркнули в пресс-службе. Бакарюкин жив и ждёт суда под стражей в благовещенском СИЗО.
Как рассказывал Life.ru, 14 июня в Благовещенске автомобиль на полной скорости влетел в толпу на тротуаре. Стало известно, что виновник аварии был пьян. Мужчину задержали, ему грозит 15 лет тюрьмы. В результате ДТП на месте погибли три человека и шесть пострадали, однако позже ещё двое скончались в больнице.