Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 06:50

В Сети расходятся слухи о самоубийстве виновника страшного ДТП в Благовещенске, УФСИН сделало заявление

УФСИН Приамурья опровергло слухи о самоубийстве виновника ДТП в Благовещенске

Евгений Бакарюкин. Фото © SHOT

Евгений Бакарюкин. Фото © SHOT

В соцсетях начали расходиться слухи о самоубийстве Евгения Бакарюкина, арестованного после ДТП с пятью погибшими в Благовещенске 14 июня. В пресс-службе УФСИН России по Амурской области поспешили опровергнуть эти вбросы.

"Эта информация не соответствует действительности", — подчеркнули в пресс-службе. Бакарюкин жив и ждёт суда под стражей в благовещенском СИЗО.

"Я буду молиться за них": Водитель, насмерть сбивший людей в Благовещенске, раскаялся в суде
"Я буду молиться за них": Водитель, насмерть сбивший людей в Благовещенске, раскаялся в суде

Как рассказывал Life.ru, 14 июня в Благовещенске автомобиль на полной скорости влетел в толпу на тротуаре. Стало известно, что виновник аварии был пьян. Мужчину задержали, ему грозит 15 лет тюрьмы. В результате ДТП на месте погибли три человека и шесть пострадали, однако позже ещё двое скончались в больнице.

Андрей Бражников
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров