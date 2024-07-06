Отказали тормоза: В Дагестане погиб байкер, который на полной скорости влетел в придорожное кафе
SHOT: В Дагестане байкер разбился насмерть, влетев в придорожное кафе
В дагестанском Хасавюрте погиб байкер, который на полной скорости влетел в здание придорожного кафе. Как сообщает SHOT, у мотоцикла отказали тормоза.
Момент смертельного ДТП с байкером в Дагестане. Видео © Telegram / SHOT
Как рассказали родственники погибшего, с отказавшими тормозами байкер пытался уйти от столкновения с проезжающими рядом машинами и пешеходами на тротуаре. При этом мужчина был без шлема — от удара он получил серьёзные черепно-мозговые травмы. Врачи два дня боролись за жизнь байкера, однако спасти его не удалось.
Ранее Life.ru сообщал о страшной аварии, случившейся на Кутузовском проспекте в столице: Tesla влетела в Toyota Land Cruiser Prado. При столкновении электрокар практически разлетелся на куски, его пассажир и водитель, как и женщина на пассажирском сиденье джипа, были госпитализированы. Позже стало известно, что водитель Tesla умер в больнице.
Кадр из видео Telegram / SHOT