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6 июля, 14:29

Отказали тормоза: В Дагестане погиб байкер, который на полной скорости влетел в придорожное кафе

SHOT: В Дагестане байкер разбился насмерть, влетев в придорожное кафе

В дагестанском Хасавюрте погиб байкер, который на полной скорости влетел в здание придорожного кафе. Как сообщает SHOT, у мотоцикла отказали тормоза.

Момент смертельного ДТП с байкером в Дагестане. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказали родственники погибшего, с отказавшими тормозами байкер пытался уйти от столкновения с проезжающими рядом машинами и пешеходами на тротуаре. При этом мужчина был без шлема — от удара он получил серьёзные черепно-мозговые травмы. Врачи два дня боролись за жизнь байкера, однако спасти его не удалось.

Ранее Life.ru сообщал о страшной аварии, случившейся на Кутузовском проспекте в столице: Tesla влетела в Toyota Land Cruiser Prado. При столкновении электрокар практически разлетелся на куски, его пассажир и водитель, как и женщина на пассажирском сиденье джипа, были госпитализированы. Позже стало известно, что водитель Tesla умер в больнице.

Два человека сгорели заживо в "газели", в которую на МКАД влетел грузовик
Два человека сгорели заживо в "газели", в которую на МКАД влетел грузовик
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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