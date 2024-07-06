Отказали тормоза: В Дагестане погиб байкер, который на полной скорости влетел в придорожное кафе

В дагестанском Хасавюрте погиб байкер, который на полной скорости влетел в здание придорожного кафе. Как сообщает SHOT , у мотоцикла отказали тормоза.

Как рассказали родственники погибшего, с отказавшими тормозами байкер пытался уйти от столкновения с проезжающими рядом машинами и пешеходами на тротуаре. При этом мужчина был без шлема — от удара он получил серьёзные черепно-мозговые травмы. Врачи два дня боролись за жизнь байкера, однако спасти его не удалось.