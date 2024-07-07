Россиянка попала в страшное ДТП в Таиланде, с неё требуют 4 миллиона за операцию

Россиянка попала в страшное ДТП в Таиланде, а местные врачи бездействуют и требуют за дальнейшую помощь астрономическую сумму. Валентина рассказала SHOT, что приехала на остров Самуи с парнем и 4 июля они сняли байк. Во время езды у них отказали тормоза, что и спровоцировало аварию.

Валентина — о том, как она попала в ДТП в Таиланде. Видео © SHOT

Девушку после аварии транспортировали в госпиталь, где она провела десять часов, после чего перевезли в больницу провинции Сураттхани. Врачи диагностировали у неё перелом шейки бедра и таза с повреждением тазового кольца, а также травму внутренних органов. У Валентины нет медицинской страховки, так что ценник за операцию "зарядили" по полной — четыре миллиона рублей. А пока денег нет, особо внимания к нашей соотечественнице не проявляют и требуют за каждый укол обезболивающего большие деньги.

"Они говорят: "Если там несложный перелом, мы вас здесь прооперируем сегодня. Если нет — поедете на другой остров, в другую клинику"... Мы приехали, чтобы меня прооперировали, а они говорят: "Ждите [в очереди]". Какая очередь? Я ходить ещё хочу", — добавила Валентина.

Девушка предполагает, что дополнительные травмы могли возникнуть в результате неправильной транспортировки — с места происшествия её уносили на руках. Сейчас она находится в больнице Suratthani Hospital, где ей ставят капельницы и сделали КТ. Пострадавшая не знает, как быть дальше, ведь транспортировка в Россию противопоказана тайскими медиками. На родине 33-летняя Валентина работает терапевтом в больнице № 20 города Ростов-на-Дону. Родственники и друзья уже ищут компетентных врачей, которые могли бы прилететь к нашей соотечественнице и провести ей операцию.

Валентина, попавшая в страшное ДТП в Таиланде. Фото © SHOT

Рентген Валентины, попавшей в страшное ДТП в Таиланде. Фото © SHOT