Один российский турист погиб и ещё девять пострадали в аварии на Шри-Ланке

На Шри-Ланке в ДТП с участием грузовика и туристического автобуса погиб россиянин. Как сообщает телеграм-канал Mash, авария произошла 5 января примерно в 21:30 по местному времени (19:00 мск).

Место, где туристический автобус с россиянами врезался в грузовик на Шри-Ланке. Видео © Telegram / Mash

Туристический автобус на полной скорости влетел в грузовик. По предварительным данным, водитель, которого нанял туроператор, уснул за рулём. Это могло произойти от переутомления — два экскурсионных дня, которые оформили россияне, начинались довольно рано.

После ДТП пассажирам автобуса пришлось самостоятельно выбираться из окон. По их словам, медики и спасатели, которые прибыли на место, не осмотрели пострадавших и не предложили помощь, поэтому некоторым пришлось добираться до больницы своими силами. По предварительным данным, пострадали девять россиян, некоторые получили незначительные ушибы и царапины. Известно, что погибший же ехал в автобусе вместе с супругой.

Пострадавшие рассказали, что организатором экскурсий является тревел-блогер Артур Бакаев. Сейчас он хочет замять ситуацию, чтобы сообщения о гибели россиянина не попали в СМИ.