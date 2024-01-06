Загадочную смерть россиянина в Паттайе расследует полиция Таиланда

Полицейские Таиланда пытаются установить обстоятельства смерти загадочно погибшего россиянина. Как передаёт Pattaya News со ссылкой на свои источники, 42-летний мужчина умер в ночь на субботу, 6 января, в курортном городе Паттайя.

Тело российского гражданина обнаружил сотрудник охраны восьмиэтажного кондоминиума, расположенного в районе Джомтьен. Он рассказал журналистам о том, что за два часа до случившегося мужчина вёл себя странно и громко. В какой-то момент обеспокоенные постояльцы вызвали стражей правопорядка, после чего россиянин забрался на стену здания и скрылся.

Спустя час охранник услышал звук удара, пошёл к тому месту, откуда донёсся шум, и обнаружил тело россиянина. Судмедэксперты не нашли следов насильственной смерти.