Капитан-наркоман управлял катером с россиянами в момент смертельного виража в Пхукете Bangkok Post: В крови капитана разбившегося в Таиланде катера найдены наркотики 1 января, 14:39 Место ЧП с катером в Таиланде, на котором находились россияне. Обложка © t.me / SHOT

В крови капитана, врезавшегося на туристическом катере в скалы, найдены наркотики. В результате происшествия погибла пятилетняя россиянка, ещё шестеро граждан РФ получили травмы. Об этом пишет The Bangkok Post, ссылаясь на замначальника Управления здравоохранения провинции Таиланда Сомсука Сампханпратипа.

Сейчас капитан находится в больнице, его подключили к аппарату ИВЛ. Врачи диагностировали у него травмы позвоночника и сотрясение головного мозга. Как уточняется, был взят лишь один анализ крови. Эксперты проведут повторное тестирование, чтобы подтвердить выводы о наркотическом веществе, найденном в крови капитана. Его помощнику тоже предстоит пройти тест на наркотики.

Что касается пострадавших во время крушения катера россиян, то опасения врачей вызывают трое из них: женщина с разрывом печени и переломом костей таза, мужчина с повреждением лёгкого, а также трёхлетний ребёнок, получивший травму головы.

Авторы Татьяна Миссуми