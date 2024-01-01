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Капитан-наркоман управлял катером с россиянами в момент смертельного виража в Пхукете

Bangkok Post: В крови капитана разбившегося в Таиланде катера найдены наркотики

1 января, 14:39
Место ЧП с катером в Таиланде, на котором находились россияне. Обложка © t.me / SHOT

Место ЧП с катером в Таиланде, на котором находились россияне. Обложка © t.me / SHOT

В крови капитана, врезавшегося на туристическом катере в скалы, найдены наркотики. В результате происшествия погибла пятилетняя россиянка, ещё шестеро граждан РФ получили травмы. Об этом пишет The Bangkok Post, ссылаясь на замначальника Управления здравоохранения провинции Таиланда Сомсука Сампханпратипа.

Сейчас капитан находится в больнице, его подключили к аппарату ИВЛ. Врачи диагностировали у него травмы позвоночника и сотрясение головного мозга. Как уточняется, был взят лишь один анализ крови. Эксперты проведут повторное тестирование, чтобы подтвердить выводы о наркотическом веществе, найденном в крови капитана. Его помощнику тоже предстоит пройти тест на наркотики.

Что касается пострадавших во время крушения катера россиян, то опасения врачей вызывают трое из них: женщина с разрывом печени и переломом костей таза, мужчина с повреждением лёгкого, а также трёхлетний ребёнок, получивший травму головы.

18-летний россиянин пытался зарезать собственную мать в Таиланде
18-летний россиянин пытался зарезать собственную мать в Таиланде

Напомним, возле острова Майтон в тайской провинции Пхукет катер с туристами врезался в скалы. Погибла пятилетняя россиянка, ещё шестеро граждан РФ госпитализированы. Сам капитан судна выжил, его состояние оценивается как тяжёлое. Консул РФ посетил пострадавших в больнице.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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