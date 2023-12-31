Погибшей при крушении катера в Таиланде россиянкой оказалась пятилетняя девочка

В Таиланде погибшей при столкновении туристического катера со скалами оказалась пятилетняя девочка из России. Об этом рассказал РИА "Новости" генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов.

Сейчас сотрудники российской дипмиссии прибыли в больницы, куда после ЧП доставлены все пострадавшие россияне. Тем временем полиция начала выяснять причину, по которой катер на полной скорости влетел в скалу.