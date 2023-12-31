Погибшей при крушении катера в Таиланде россиянкой оказалась пятилетняя девочка
Генконсул РФ Соснов: Погибла пятилетняя россиянка при крушении катера у Пхукета
Место ЧП с катером в Таиланде, на котором находились россияне. Обложка © t.me / SHOT
В Таиланде погибшей при столкновении туристического катера со скалами оказалась пятилетняя девочка из России. Об этом рассказал РИА "Новости" генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов.
"Выяснилось, что погибшая гражданка России — это пятилетняя девочка", — заявил агентству дипломат.
Сейчас сотрудники российской дипмиссии прибыли в больницы, куда после ЧП доставлены все пострадавшие россияне. Тем временем полиция начала выяснять причину, по которой катер на полной скорости влетел в скалу.
Напомним, возле острова Майтон в тайской провинции Пхукет катер с туристами врезался в скалы. Одна россиянка погибла. Пострадали около 10 человек, среди которых шесть граждан РФ и капитан судна, все они госпитализированы.