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Погибшей при крушении катера в Таиланде россиянкой оказалась пятилетняя девочка

Генконсул РФ Соснов: Погибла пятилетняя россиянка при крушении катера у Пхукета

31 декабря, 15:15
Место ЧП с катером в Таиланде, на котором находились россияне. Обложка © t.me / SHOT

Место ЧП с катером в Таиланде, на котором находились россияне. Обложка © t.me / SHOT

В Таиланде погибшей при столкновении туристического катера со скалами оказалась пятилетняя девочка из России. Об этом рассказал РИА "Новости" генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов.

"Выяснилось, что погибшая гражданка России — это пятилетняя девочка", — заявил агентству дипломат.

Сейчас сотрудники российской дипмиссии прибыли в больницы, куда после ЧП доставлены все пострадавшие россияне. Тем временем полиция начала выяснять причину, по которой катер на полной скорости влетел в скалу.

Российский турист утонул у острова Пхукет в Таиланде
Российский турист утонул у острова Пхукет в Таиланде

Напомним, возле острова Майтон в тайской провинции Пхукет катер с туристами врезался в скалы. Одна россиянка погибла. Пострадали около 10 человек, среди которых шесть граждан РФ и капитан судна, все они госпитализированы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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