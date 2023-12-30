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30 декабря, 17:06

Российский турист утонул у острова Пхукет в Таиланде

Россиянин утонул на пляже курортного острова Самуи в Таиланде, сообщили в иммиграционной полиции таиландской провинции Сураттхани.

33-летний мужчина вместе с друзьями решил искупаться в море ночью. Он слишком далеко отплыл от берега и не смог вернуться из-за высоких волн. Друзья обратились в полицию, прибывшие спасатели сразу приступили к поискам, однако тело обнаружили в море недалеко от берега только в субботу днём.

"Гражданин России утонул в море, его тело было найдено и доставлено на берег", — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее Лайф писал, что экс-глава Таштагольского района Кемеровской области Владимир Макута и иерей Игорь Мыльников провалились под лёд. Они пытались добраться до 79-летней отшельницы Агафьи Лыковой. К счастью, мужчин спасли.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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