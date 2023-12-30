Российский турист утонул у острова Пхукет в Таиланде
Россиянин утонул на пляже курортного острова Самуи в Таиланде, сообщили в иммиграционной полиции таиландской провинции Сураттхани.
33-летний мужчина вместе с друзьями решил искупаться в море ночью. Он слишком далеко отплыл от берега и не смог вернуться из-за высоких волн. Друзья обратились в полицию, прибывшие спасатели сразу приступили к поискам, однако тело обнаружили в море недалеко от берега только в субботу днём.
"Гражданин России утонул в море, его тело было найдено и доставлено на берег", — говорится в сообщении ведомства.
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