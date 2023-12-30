Российский турист утонул у острова Пхукет в Таиланде

33-летний мужчина вместе с друзьями решил искупаться в море ночью. Он слишком далеко отплыл от берега и не смог вернуться из-за высоких волн. Друзья обратились в полицию, прибывшие спасатели сразу приступили к поискам, однако тело обнаружили в море недалеко от берега только в субботу днём.