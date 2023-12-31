В Таиланде россиянка погибла, ещё шесть граждан РФ пострадали при столкновении катера со скалами

При столкновении катера со скалами у острова Майтон в тайской провинции Пхукет погибла россиянка, ещё шесть граждан РФ получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщил генконсул России в Пхукете Владимир Соснов, его цитирует ТАСС.

Место ЧП с катером в Таиланде, на котором находились россияне. Фото © t.me / SHOT

"Примерно в 15:00 (11:00 мск) по местному времени в районе острова Майтон катер с туристами столкнулся со скалами. Одна россиянка погибла, ещё шестеро граждан России с различными травмами были госпитализированы", — рассказал дипломат.

По информации SHOT, трагедия произошла, когда катер с туристами возвращался с экскурсии на остров Пхи-Пхи. Всего в результате ЧП, по данным телеграм-канала, пострадали около 10 человек, среди которых шесть туристов из России и капитан судна. Раненых госпитализировали в местные госпитали. Дипломаты РФ выехали к пострадавшим россиянам в больницы.