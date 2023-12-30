Ребёнок на Алтае скатился на ледянке с горки под колёса автобуса и погиб
Автобус насмерть сбил 9-летнего мальчика в Республике Алтай
Место, где трагически погиб 9-летний мальчик в селе Алфёрово Республики Алтай. Обложка © VK / МВД по Республике Алтай
В селе Алфёрово Республики Алтай автобус сбил 9-летнего мальчика, съехавшего на ледянке на автомобильную дорогу. Ребёнок погиб на месте. Об этом сообщили в МВД республики.
Комментарий заместителя начальника УГИБДД МВД по Республике Алтай Дмитрия Кузнецова по факту ДТП, в котором погиб 9-летний ребёнок. Видео © t.me / МВД-04
"По предварительным данным, сегодня около 16:20 в с. Алфёрово, в районе дома № 57 "Ф" по ул. Луговая, 57-летний местный житель, управляя автобусом ПАЗ, допустил наезд на 9-летнего мальчика, который скатился на ледянке с уклона прямо на проезжую часть. В результате ДТП ребёнок погиб на месте происшествия", — сообщил представитель ведомства, добавив, что правоохранители приступили к проверке по факту ДТП в рамках статей 144–145 УПК РФ, выясняются обстоятельства трагедии.
Ранее Лайф сообщал о том, что видеорегистратор заснял момент смертельного массового ДТП, в котором пострадал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Авария с Toyota министра произошла на заснеженной трассе Караидель – Бирск.