Генконсул: У пострадавших на Пхукете россиян травмы различной степени тяжести

Всем пострадавшим при крушении катера в Таиланде оказывают медицинскую помощь. У тех, кто получил тяжёлые травмы, на восстановление уйдёт более месяца. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов.

"Наши дипломаты посетили всех пострадавших, которым сейчас оказывают медицинскую помощь в больницах Пхукета. У россиян травмы различной степени тяжести — от тяжёлых переломов конечностей и сильных ушибов с повреждением внутренних органов до менее тяжёлых ушибов и ссадин", — сообщил руководитель российской дипмиссии, отметив, что на излечение тяжёлых травм может потребоваться больше месяца.