Генконсул: У пострадавших на Пхукете россиян травмы различной степени тяжести
Место ЧП с катером в Таиланде, на котором находились россияне. Обложка © t.me / SHOT
Всем пострадавшим при крушении катера в Таиланде оказывают медицинскую помощь. У тех, кто получил тяжёлые травмы, на восстановление уйдёт более месяца. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов.
"Наши дипломаты посетили всех пострадавших, которым сейчас оказывают медицинскую помощь в больницах Пхукета. У россиян травмы различной степени тяжести — от тяжёлых переломов конечностей и сильных ушибов с повреждением внутренних органов до менее тяжёлых ушибов и ссадин", — сообщил руководитель российской дипмиссии, отметив, что на излечение тяжёлых травм может потребоваться больше месяца.
Напомним, возле острова Майтон в тайской провинции Пхукет катер с туристами врезался в скалы. Одна россиянка погибла. Пострадало 10 человек, среди которых шесть граждан РФ и капитан судна, все они госпитализированы. Позже выяснилось, что погибшей оказалась пятилетняя девочка.