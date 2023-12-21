Два человека погибли: Лайф публикует видео с места крушения дельтаплана на Ставрополье
Два человека погибли при крушении дельтаплана на Ставрополье
Место падения дельтаплана на Ставрополье. Обложка © LIFE
Два человека погибли при крушении дельтаплана в районе посёлка Мирный Предгорного района Ставрополья. По данным Лайфа, скончались Дмитрий Ц. из Лермонтова и Игорь Н. из краевой столицы.
Два человека погибли при крушении дельтаплана на Ставрополье. Видео © LIFE
Официальной информации о причинах трагедии не поступало. Дельтаплан принадлежал одному из погибших. Известно, что это был частный полёт, который не был зарегистрирован. Дельтаплан рухнул на строительный мусор.
Напомним, недавно на Ставрополье совершил жёсткую посадку вертолёт, облетавший нефтепровод. На борту находились два человека, они здоровы. Причиной крушения винтокрылой машины стал отказ двигателя.