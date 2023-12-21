Два человека погибли: Лайф публикует видео с места крушения дельтаплана на Ставрополье

Два человека погибли при крушении дельтаплана в районе посёлка Мирный Предгорного района Ставрополья. По данным Лайфа, скончались Дмитрий Ц. из Лермонтова и Игорь Н. из краевой столицы.

Официальной информации о причинах трагедии не поступало. Дельтаплан принадлежал одному из погибших. Известно, что это был частный полёт, который не был зарегистрирован. Дельтаплан рухнул на строительный мусор.