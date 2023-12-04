Регион

Уведомления отключены

4 декабря, 08:40

Причиной жёсткой посадки Ми-2 на Ставрополье стал отказ двигателя

Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Ставропольском крае из-за отказа двигателя. Как пишет SHOT, после касания земли он завалился на бок. Воздушное судно получило повреждения, оно принадлежит компании "Конверс авиа".

Место жёсткой посадки Ми-2 в Ставропольском крае. Видео © VK / "Георгиевские известия"

На опубликованном в Сети видео — место жёсткой посадки. Судя по разговорам спасателей, топливо вылилось на землю и они опасались, что это может вызвать пожар. Известно, что пилот и линейный трубопроводчик совершали плановый облёт нефтепровода на территории Георгиевского городского округа. В районе 25-го километра трассы Георгиевск – Пятигорск у судна отказал двигатель, но пилоту удалось посадить вертолёт.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уже подтвердил факт жёсткой посадки. По его словам, всё произошло в районе 10:00. На месте работают экстренные службы.

Самолёт из Москвы с почти пустым баком подал сигнал тревоги после отправки на третий круг над Сочи

Самолёт из Москвы с почти пустым баком подал сигнал тревоги после отправки на третий круг над Сочи

Напомним, совершивший жёсткую посадку на Ставрополье вертолёт проводил облёт нефтепровода. На борту находились два человека, они здоровы.

Обложка ©

Telegram / Андрей Зайцев

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Ставропольский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров