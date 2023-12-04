Причиной жёсткой посадки Ми-2 на Ставрополье стал отказ двигателя

Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Ставропольском крае из-за отказа двигателя. Как пишет SHOT, после касания земли он завалился на бок. Воздушное судно получило повреждения, оно принадлежит компании "Конверс авиа".

Место жёсткой посадки Ми-2 в Ставропольском крае. Видео © VK / "Георгиевские известия"

На опубликованном в Сети видео — место жёсткой посадки. Судя по разговорам спасателей, топливо вылилось на землю и они опасались, что это может вызвать пожар. Известно, что пилот и линейный трубопроводчик совершали плановый облёт нефтепровода на территории Георгиевского городского округа. В районе 25-го километра трассы Георгиевск – Пятигорск у судна отказал двигатель, но пилоту удалось посадить вертолёт.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уже подтвердил факт жёсткой посадки. По его словам, всё произошло в районе 10:00. На месте работают экстренные службы.