Россиянин погиб в Таиланде, сорвавшись на скутере в канаву с пятиметровой высоты

Во время отдыха в Таиланде погиб турист из России. Мужчина вместе с женой собирался поехать на осмотр достопримечательностей, но их скутер угодил в канаву с пятиметровой высоты. Его супруга чудом осталась жива. Об этом сообщает SHOT.

Скутер, на котором упал россиянин. Фото © Telegram / SHOT

40-летний Павел во время отпуска решил посетить Пхукет вместе со своей женой. На второй день пара запланировала поездку на место, где расположена статуя Большого Будды. Путь до монумента они решили преодолеть на скутере, взяв его в аренду. По словам супруги, Павел ехал аккуратно, соблюдая скорость, но на непростом повороте потерял управление и мопед полетел во впадину в земле. Женщина упала на дорогу, но её мужу повезло куда меньше — он остался на байке, который устремился вниз с пятиметрового обрыва ко дну канавы. Павел разбился насмерть.

Его жена связалась с представителями консульства РФ, чтобы оказали помощь в беде. Сотрудники, не придумав, что делать, отправили её в страховую, сославшись на то, что транспортировку в Россию в такой ситуации должны осуществить именно там.

Анна и Павел с недавних пор проживали в Москве и вместе работали в компании, занимающейся производством дверей. Незадолго до этого они оформили ипотеку на квартиру, в которую даже не успели въехать. У пары есть 19-летний сын.