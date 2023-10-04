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4 октября, 02:58

Молодая москвичка умерла в банном чане на Камчатке

СК: Туристка из Москвы умерла во время купания в банном чане на Камчатке

Туристка из Москвы скончалась во время купания в банном чане на Халактырском пляже в Петропавловске-Камчатском. По данным регионального управления Следственного комитета, 22-летняя девушка в тот момент была пьяна.

"По предварительным данным, в ночное время 2 октября во время купания в банном чане, расположенном в кемпинге на Халактырском пляже, 22-летняя девушка перестала подавать признаки жизни. Приехавшая по вызову бригада скорой медицинской помощи констатировала её смерть", — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что москвичка полезла в чан с горячей водой в состоянии алкогольного опьянения. По версии следователей, предварительной причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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Ранее в Стерлитамаке вынесли приговор мужчине, который уронил свою знакомую на порог бани, после чего женщина скончалась. Прибывшие медики констатировали смерть. Мужчина признал свою вину. Его приговорили к одному году лишения свободы в колонии строгого режима за причинение смерти по неосторожности.

Обложка ©

Getty Images / Stas Shadrin

Оксана Попова
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