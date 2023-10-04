Молодая москвичка умерла в банном чане на Камчатке

Туристка из Москвы скончалась во время купания в банном чане на Халактырском пляже в Петропавловске-Камчатском. По данным регионального управления Следственного комитета, 22-летняя девушка в тот момент была пьяна.

"По предварительным данным, в ночное время 2 октября во время купания в банном чане, расположенном в кемпинге на Халактырском пляже, 22-летняя девушка перестала подавать признаки жизни. Приехавшая по вызову бригада скорой медицинской помощи констатировала её смерть", — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что москвичка полезла в чан с горячей водой в состоянии алкогольного опьянения. По версии следователей, предварительной причиной смерти стала сердечная недостаточность.