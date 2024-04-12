Момент падения россиянки со смотровой площадки в Гагре попал на видео
Туристка из России. Фото © Telegram / SHOT
Российская туристка в абхазском городе Гагра забралась на выступ смотровой площадки, чтобы сделать красивую фотографию, но сорвалась с уступа и полетела вниз. Видео с моментом падения публикует телеграм-канал SHOT.
Момент падения туристки со смотровой площадки. Видео © Telegram / SHOT
40-летняя Инесса приехала в Сочи вместе с подругой. Они решили добавить ещё один пункт в своё путешествие, отправившись на день в город Гагру, однако их мини-путешествие обернулось трагедией. Получив тяжёлые травмы при падении, россиянка умерла в больнице.
Как уже рассказывал Life.ru, туристка разбилась в Гагре, упав со смотровой площадки 7 апреля. Россиянка разбилась, сорвавшись с высоты более 50 метров на 18-м километре шоссе Убыхов. Спасатели подняли женщину и передали её медикам, но они не смогли спасти пострадавшую.