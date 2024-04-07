Россиянка насмерть разбилась, сорвавшись со смотровой площадки в Абхазии

В Абхазии в городе Гагра погибла россиянка. Туристка сорвалась с края скалистого участка автодороги, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.

"Россиянка сорвалась со смотровой площадки в Гагре. Поленко Инесса Валерьевна, 1984 года рождения, приехавшая из Сочи, упала с более чем 50 метровой высоты на 18-м километре шоссе Убыхов", — говорится в сообщении ведомства.

Сигнал о происшествии поступил в ведомство в 12:13. Спасатели подняли пострадавшую наверх и передали медикам скорой помощи. Позже россиянка скончалась в реанимационном отделении Гагрской районной больницы.