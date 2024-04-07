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7 апреля, 13:18

Россиянка насмерть разбилась, сорвавшись со смотровой площадки в Абхазии

МЧС Абхазии: Туристка из РФ погибла, сорвавшись со смотровой площадки в Гагре

В Абхазии в городе Гагра погибла россиянка. Туристка сорвалась с края скалистого участка автодороги, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.

"Россиянка сорвалась со смотровой площадки в Гагре. Поленко Инесса Валерьевна, 1984 года рождения, приехавшая из Сочи, упала с более чем 50 метровой высоты на 18-м километре шоссе Убыхов", — говорится в сообщении ведомства.

Сигнал о происшествии поступил в ведомство в 12:13. Спасатели подняли пострадавшую наверх и передали медикам скорой помощи. Позже россиянка скончалась в реанимационном отделении Гагрской районной больницы.

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Ранее на Камчатке группа туристов попала под лавину. Погибло два человека.

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ТАСС / Валерий Матыцин

Евгения Мосс
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