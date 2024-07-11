Ребёнок погиб и 7 взрослых пострадали в ДТП с пассажирской "газелью" в Дагестане

Пятилетний ребёнок погиб в результате столкновения пассажирской "Газели" с легковым автомобилем в Дербентском районе Дагестана. Ещё семь человек доставлены в больницы с различными травмами, сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

Ребёнок погиб и 7 взрослых пострадали в ДТП с "газелью" в Дагестане. Видео © Телеграм / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана

"Примерно в 13:00 на ФАД "Кавказ" в Дербентском районе водитель автомобиля LADA Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автомобилем "Газель"... Несмотря на все усилия медиков, 5-летний ребёнок, пассажир Газели, попавшей в ДТП, скончался в больнице", — сообщили в управлении.