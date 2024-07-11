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11 июля, 11:39

Ребёнок погиб и 7 взрослых пострадали в ДТП с пассажирской "газелью" в Дагестане

Пятилетний ребёнок погиб в результате столкновения пассажирской "Газели" с легковым автомобилем в Дербентском районе Дагестана. Ещё семь человек доставлены в больницы с различными травмами, сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

Ребёнок погиб и 7 взрослых пострадали в ДТП с "газелью" в Дагестане. Видео © Телеграм / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана

"Примерно в 13:00 на ФАД "Кавказ" в Дербентском районе водитель автомобиля LADA Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автомобилем "Газель"... Несмотря на все усилия медиков, 5-летний ребёнок, пассажир Газели, попавшей в ДТП, скончался в больнице", — сообщили в управлении.

Ранее Life.ru рассказывал о серьёзной аварии на дороге в Назаровском районе Краснодарского края, где произошло столкновение рейсового автобуса и грузовика. В ДТП пострадало 17 человек, среди них семеро несовершеннолетних.

Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Удмуртии достигло 27
Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Удмуртии достигло 27
Обложка ©

Телеграм / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана

Андрей Бражников
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