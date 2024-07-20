На Ставрополье подросток впал в кому после ДТП на мотоцикле отца

В Ставропольском крае 15-летний мальчик тайно взял у отца мотоцикл, однако во время поездки не смог справиться с управлением, в результате чего перевернулся. Сейчас он находится в коме. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

"По предварительным данным, 19 июля около 21 часа в станице Александрийской водитель мотоцикла Stells не справился с управлением, зацепил бордюр и перевернулся", — передаётся в сообщении.

Подростка оперативно доставили в реанимацию. Он до сих пор не пришёл в сознание, за его жизнь борются врачи. По факту произошедшего производится проверка.