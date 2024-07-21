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21 июля, 12:09

Три человека погибли в массовом ДТП в Кабардино-Балкарии

ДТП в Кабардино-Балкарии. Фото © Telegram / Госавтоинспекция КБР

ДТП в Кабардино-Балкарии. Фото © Telegram / Госавтоинспекция КБР

Четыре легковых автомобиля столкнулись в Баксанском районе Кабардино-Балкарии на федеральной автодороге А-158 "Прохладный – Баксан – Эльбрус". В результате массового ДТП погибли три человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция КБР.

ДТП в Кабардино-Балкарии. Фото © Telegram / Госавтоинспекция КБР

ДТП в Кабардино-Балкарии. Фото © Telegram / Госавтоинспекция КБР

Жуткое ДТП произошло 21 июля около 11:20 на 3-м км автодороги "Прохладный – Баксан – Эльбрус" Баксанского района. Столкнулись автомобили "Лада Приора", ВАЗ-2106 и "Лада Калина". Три человека скончались сразу, ещё двое получили травмы различной степени тяжести. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа.

Жертвами ДТП с пассажирским автобусом на границе Боливии и Чили стали 16 человек
Жертвами ДТП с пассажирским автобусом на границе Боливии и Чили стали 16 человек

Ранее три человека пострадали в результате ДТП с автобусом Daewoo и легковым автомобилем в Приморье. Водитель Suzuki SX4 потерял управление и выехал на встречную полосу, по которой в это время двигался пассажирский транспорт.

Владимир Озеров
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