Жертвами ДТП с пассажирским автобусом на границе Боливии и Чили стали 16 человек
El Deber: Авария на границе Боливии и Чили унесла жизни 16 человек
В результате столкновения автобуса и грузовика на границе Боливии и Чили погибло по меньшей мере 16 человек, ещё 14 получили ранения. Об этом сообщает газета El Deber.
Инцидент произошёл на границе двух стран, когда грузовик, въезжавший в Боливию, столкнулся с автобусом, направлявшимся в Чили. Все пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что в Китае в результате проливных дождей обрушилась часть автомобильного моста, в реку упало несколько десятков транспортных средств. Погибло 12 человек.
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