Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 04:03

Жертвами ДТП с пассажирским автобусом на границе Боливии и Чили стали 16 человек

El Deber: Авария на границе Боливии и Чили унесла жизни 16 человек

В результате столкновения автобуса и грузовика на границе Боливии и Чили погибло по меньшей мере 16 человек, ещё 14 получили ранения. Об этом сообщает газета El Deber.

Инцидент произошёл на границе двух стран, когда грузовик, въезжавший в Боливию, столкнулся с автобусом, направлявшимся в Чили. Все пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.

Три человека погибли, двое детей в больнице: На Кубани произошло страшное ДТП с пятью авто
Три человека погибли, двое детей в больнице: На Кубани произошло страшное ДТП с пятью авто

Ранее сообщалось, что в Китае в результате проливных дождей обрушилась часть автомобильного моста, в реку упало несколько десятков транспортных средств. Погибло 12 человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bilanol

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • чили
  • Боливия
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров