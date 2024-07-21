Жертвами ДТП с пассажирским автобусом на границе Боливии и Чили стали 16 человек

В результате столкновения автобуса и грузовика на границе Боливии и Чили погибло по меньшей мере 16 человек, ещё 14 получили ранения. Об этом сообщает газета El Deber.

Инцидент произошёл на границе двух стран, когда грузовик, въезжавший в Боливию, столкнулся с автобусом, направлявшимся в Чили. Все пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.