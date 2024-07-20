Три человека погибли, двое детей в больнице: На Кубани произошло страшное ДТП с пятью авто

В Краснодарском крае три человека погибли при столкновении пяти машин. Об этом вечером в субботу, 20 июля, заявили в региональном управлении МВД.

Последствия массового ДТП на Кубани. Фото © Telegram / 23 МВД

"Сегодня около 14:30 на 13-м километре Ростовского шоссе произошло ДТП с участием пяти автомобилей. 66-летний водитель КамАЗа не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим Nissan, спровоцировав столкновение пяти автомобилей", — отметили в ведомстве.

Последствия массового ДТП на Кубани. Фото © Telegram / 23 МВД

В результате пострадал водитель Nissan, две его пассажирки погибли. Также скончался водитель KIA, двое его несовершеннолетних пассажиров сейчас находятся в больнице. В региональной прокуратуре уточнили, что им 10 и 14 лет. Проводится проверка.

Последствия массового ДТП на Кубани. Фото © Telegram / 23 МВД