Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 09:25

Пять машин попали в ДТП на трассе под Воронежем, один человек погиб на месте

Один человек погиб, девять пострадали в ДТП с участием пяти машин под Воронежем

Кадр с места массовой аварии, где погиб один человек и девять пострадали. Обложка © Telegram / Полиция Воронежской области

Кадр с места массовой аварии, где погиб один человек и девять пострадали. Обложка © Telegram / Полиция Воронежской области

Авария с участием пяти машин случилась в ночь на субботу, 20 июля, на трассе М4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, в результате ДТП погиб один человек, ещё девять пострадали.

Как рассказали в ведомстве, 33-летний местный житель, находившийся за рулём КамАЗа, буксировал на сцепке другой грузовик. В какой-то момент он выехал на встречку, где врезался в "шкоду-октавию", которой управлял 42-летний житель Подмосковья. После этого случилось столкновение с "газелью", за рулём которой находился 52-летний житель Курска. А затем в буксируемый КамАЗ ещё и врезался микроавтобус "Рено".

"В результате ДТП 52-летний водитель "газели" скончался на месте аварии от полученных травм", — говорится в сообщении полиции.

В больницу попали водители КамАЗа, "шкоды", "рено", пассажиры легковушек: 12, 16 и 18-летний жители Подмосковья, 19-летняя девушка, а также 63 и 49-летняя женщины из Московской области. По факту массовой аварии проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Life.ru писал, что КамАЗ протаранил иномарку на трассе в Калмыкии. После столкновения оба транспортных средства загорелись. В результате случившегося погибли водитель и четыре пассажира легковушки, включая ребёнка.

Троллейбус с пассажирами попал в ДТП в Саратове, минимум 9 человек пострадали
Троллейбус с пассажирами попал в ДТП в Саратове, минимум 9 человек пострадали
Наталья Исакова
  • Новости
  • МВД РФ
  • ДТП
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров