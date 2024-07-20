Пять машин попали в ДТП на трассе под Воронежем, один человек погиб на месте
Один человек погиб, девять пострадали в ДТП с участием пяти машин под Воронежем
Кадр с места массовой аварии, где погиб один человек и девять пострадали. Обложка © Telegram / Полиция Воронежской области
Авария с участием пяти машин случилась в ночь на субботу, 20 июля, на трассе М4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, в результате ДТП погиб один человек, ещё девять пострадали.
Как рассказали в ведомстве, 33-летний местный житель, находившийся за рулём КамАЗа, буксировал на сцепке другой грузовик. В какой-то момент он выехал на встречку, где врезался в "шкоду-октавию", которой управлял 42-летний житель Подмосковья. После этого случилось столкновение с "газелью", за рулём которой находился 52-летний житель Курска. А затем в буксируемый КамАЗ ещё и врезался микроавтобус "Рено".
"В результате ДТП 52-летний водитель "газели" скончался на месте аварии от полученных травм", — говорится в сообщении полиции.
В больницу попали водители КамАЗа, "шкоды", "рено", пассажиры легковушек: 12, 16 и 18-летний жители Подмосковья, 19-летняя девушка, а также 63 и 49-летняя женщины из Московской области. По факту массовой аварии проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Life.ru писал, что КамАЗ протаранил иномарку на трассе в Калмыкии. После столкновения оба транспортных средства загорелись. В результате случившегося погибли водитель и четыре пассажира легковушки, включая ребёнка.