Пять машин попали в ДТП на трассе под Воронежем, один человек погиб на месте

Авария с участием пяти машин случилась в ночь на субботу, 20 июля, на трассе М4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, в результате ДТП погиб один человек, ещё девять пострадали.

Как рассказали в ведомстве, 33-летний местный житель, находившийся за рулём КамАЗа, буксировал на сцепке другой грузовик. В какой-то момент он выехал на встречку, где врезался в "шкоду-октавию", которой управлял 42-летний житель Подмосковья. После этого случилось столкновение с "газелью", за рулём которой находился 52-летний житель Курска. А затем в буксируемый КамАЗ ещё и врезался микроавтобус "Рено".

"В результате ДТП 52-летний водитель "газели" скончался на месте аварии от полученных травм", — говорится в сообщении полиции.

В больницу попали водители КамАЗа, "шкоды", "рено", пассажиры легковушек: 12, 16 и 18-летний жители Подмосковья, 19-летняя девушка, а также 63 и 49-летняя женщины из Московской области. По факту массовой аварии проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.