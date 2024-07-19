Троллейбус с пассажирами попал в ДТП в Саратове, минимум 9 человек пострадали

Троллейбус с пассажирами попал в аварию в Саратове, минимум девять человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В Саратове произошло ДТП с троллейбусом. Видео © Telegram / ЧП Саратов

"По предварительным данным, пострадали девять человек, в том числе ребёнок", — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл на 1-й Дачной улице. По поручению главы региона Романа Бусаргина оказание помощи пострадавшим находится на особом контроле. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Судя по фото и видео с места ДТП, с троллейбусом столкнулся грузовик аварийной службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В Саратове произошло ДТП с троллейбусом. Фото © Telegram / Пул Z 64

Саратовские телеграм-каналы тем временем сообщают, что количество пострадавших увеличилось до 11.