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19 июля, 17:17

Троллейбус с пассажирами попал в ДТП в Саратове, минимум 9 человек пострадали

Место ДТП с троллейбусом в Саратове. Обложка © Telegram / Пул Z 64

Место ДТП с троллейбусом в Саратове. Обложка © Telegram / Пул Z 64

Троллейбус с пассажирами попал в аварию в Саратове, минимум девять человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В Саратове произошло ДТП с троллейбусом. Видео © Telegram / ЧП Саратов

"По предварительным данным, пострадали девять человек, в том числе ребёнок", — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл на 1-й Дачной улице. По поручению главы региона Романа Бусаргина оказание помощи пострадавшим находится на особом контроле. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Судя по фото и видео с места ДТП, с троллейбусом столкнулся грузовик аварийной службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В Саратове произошло ДТП с троллейбусом. Фото © Telegram / Пул Z 64

В Саратове произошло ДТП с троллейбусом. Фото © Telegram / Пул Z 64

Саратовские телеграм-каналы тем временем сообщают, что количество пострадавших увеличилось до 11.

Ранее сообщалось, что КамАЗ протаранил иномарку на трассе в Калмыкии. После столкновения оба транспортных средства загорелись. В результате случившегося погибли водитель и четыре пассажира легковушки, включая ребёнка.

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Наталья Исакова
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