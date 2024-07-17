Смертельное ДТП с участием мотоцикла, бетономешалки и трактора в Москве попало на видео

Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП с трактором и бетономешалкой в московском Марьино.

ДТП с участием мотоцикла, бетономешалки и трактора. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно / MSK1.RU

"На улице Перерва, 10 произошло столкновение двух грузовых автомобилей и мотоцикла, в результате чего один из автомобилей загорелся", — говорится в сообщении Дептранса.

Как пишет SHOT, сначала мотоцикл влетел в трактор, а затем вместе с горящим автотранспортом протаранил грузовик, отчего большегруз вспыхнул. Свидетели происшествия оттащили байкера от полыхающей бетономешалки и вызвали скорую, однако приехавшие на место медики смогли только констатировать смерть. Сейчас там работают экстренные службы.