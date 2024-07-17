Смертельное ДТП с участием мотоцикла, бетономешалки и трактора в Москве попало на видео
Байкер погиб в аварии с трактором и бетономешалкой в московском Марьино
Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП с трактором и бетономешалкой в московском Марьино.
ДТП с участием мотоцикла, бетономешалки и трактора. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно / MSK1.RU
"На улице Перерва, 10 произошло столкновение двух грузовых автомобилей и мотоцикла, в результате чего один из автомобилей загорелся", — говорится в сообщении Дептранса.
Как пишет SHOT, сначала мотоцикл влетел в трактор, а затем вместе с горящим автотранспортом протаранил грузовик, отчего большегруз вспыхнул. Свидетели происшествия оттащили байкера от полыхающей бетономешалки и вызвали скорую, однако приехавшие на место медики смогли только констатировать смерть. Сейчас там работают экстренные службы.
Сегодня это уже не первое ДТП с участием мотоциклиста. Утром произошла авария на пересечении улиц 8 Марта и Розы Люксембург в Москве. "Железный конь" столкнулся с легковым автомобилем. Водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм.
Telegram / MSK1.RU