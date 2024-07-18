КамАЗ протаранил "мерседес" в Калмыкии, в иномарке сгорели 5 человек, в том числе ребёнок

В Калмыкии в результате ДТП погибли пять человек, в том числе один ребёнок. Как передаёт республиканское управление МВД в своём телеграм-канале, на 69-м километре автодороги Комсомольский – Артезиан грузовик протаранил автомобиль "Мерседес".

Обстановка на месте ДТП в Калмыкии, где погибли пять человек. Видео Telegram / МВД Калмыкии

В ведомстве рассказали, что авария произошла 18 июля около половины шестого вечера. После столкновения оба транспортных средства загорелись. В результате случившегося погибли водитель и четыре пассажира иномарки, в том числе, предварительно, один несовершеннолетний.