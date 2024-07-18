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18 июля, 18:56

КамАЗ протаранил "мерседес" в Калмыкии, в иномарке сгорели 5 человек, в том числе ребёнок

МВД: В Калмыкии пять человек погибли при столкновении КамАЗа с "мерседесом"

В Калмыкии в результате ДТП погибли пять человек, в том числе один ребёнок. Как передаёт республиканское управление МВД в своём телеграм-канале, на 69-м километре автодороги Комсомольский – Артезиан грузовик протаранил автомобиль "Мерседес".

Обстановка на месте ДТП в Калмыкии, где погибли пять человек. Видео Telegram / МВД Калмыкии

В ведомстве рассказали, что авария произошла 18 июля около половины шестого вечера. После столкновения оба транспортных средства загорелись. В результате случившегося погибли водитель и четыре пассажира иномарки, в том числе, предварительно, один несовершеннолетний.

Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле
Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле

Ранее в московском Марьине водитель мотоцикла погиб в результате ДТП с трактором и бетономешалкой. Life.ru публиковал видео этого чудовищного столкновения.

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Telegram / МВД Калмыкии

Алексей Соловьёв
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