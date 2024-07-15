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15 июля, 10:04

Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле

Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле на востоке Москвы. Об этом сообщает у себя в телеграм-канале столичный Дептранс. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших пока уточняются.

"Движение в сторону улицы Бакунинская затруднено, пожалуйста, выбирайте пути объезда", — обратились к подписчикам власти столицы.

Лефортовский тоннель является частью Третьего транспортного кольца, его длина — около 3,2 км. Тоннель проходит под рекой Яузой и Лефортовским парком. У него три полосы движения в северном направлении и четыре — в южном.

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АГН "Москва"

Алексей Берковиц
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