Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле на востоке Москвы. Об этом сообщает у себя в телеграм-канале столичный Дептранс. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших пока уточняются.

"Движение в сторону улицы Бакунинская затруднено, пожалуйста, выбирайте пути объезда", — обратились к подписчикам власти столицы.

Лефортовский тоннель является частью Третьего транспортного кольца, его длина — около 3,2 км. Тоннель проходит под рекой Яузой и Лефортовским парком. У него три полосы движения в северном направлении и четыре — в южном.