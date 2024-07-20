Одиннадцать человек стали жертвами обрушения моста на северо-западе Китая

Одиннадцать человек стали жертвами обрушения автомобильного моста на северо-западе Китая. По информации агентства NDTV, конструкция разрушилась в результате сильнейших проливных дождей.

Последствия наводнений в Китае, которые привели к обрушению моста и гибели 11 человек. Видео © X / theinformant_x / theinformant_x / Currentreport1

Сообщается, что всё произошло в провинции Шэньси на северо-западе Китая, где на протяжении нескольких дней шли сильнейшие дожди. В результате стихия вызвала наводнения и последующее обрушение автомобильного моста. На данный момент спасательная операция продолжается, из воды извлекают машины.