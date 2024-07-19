Сильнейший лесной пожар в турецком Измире дошёл до населённых пунктов

Вспыхнувший в турецком Измире мощный лесной пожар уже добрался до населённых пунктов. Как передаёт телеканал A Haber, к его тушению подключили специальную технику, в том числе самолёты и вертолёты.

Сильнейший лесной пожар в турецком Измире. Обложка © Х / izmirgibiyiz / Х / İzmir Hava Durumu

На просторах Сети также появилось множество видеозаписей с места событий. Журналисты рассказали, что возгорания возникли днём 18 июля в лесной местности в районах Газиэмир и Буджа провинции Измир.

"Пламя, поднимающееся на несколько метров, продолжает распространяться под воздействием ветра. Пламя добралось и до населённых пунктов", — говорится в сообщении телеканала.

Всего в тушении принимало участие семь самолётов, 16 вертолётов, 35 наземных транспортных средств, 11 машин для подвоза воды и четыре бульдозера. В тёмное время суток к ним присоединились два вертолёта ночного видения.