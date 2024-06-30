Пламенные реки и огненные ураганы: Ночь стала днём в Турции из-за масштабных лесных пожаров

Турецкие огнеборцы продолжают тушить масштабные лесные пожары, охватившие западные районы страны в минувшую субботу. По данным Министерства сельского и лесного хозяйства республики, ожесточённая схватка с пламенем идёт в провинциях Измир, Чанаккале, Балыкесир и Айдын.

На опубликованных ведомством и очевидцами кадрах видно, что возгорание распространилось на огромные площади. Огонь тушат как на земле, так и с воздуха, задействуя пожарные самолёты и вертолёты. Жители нескольких деревень эвакуированы, перекрыт ряд автомобильных дорог. О локализации пожаров пока не сообщалось.