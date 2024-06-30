Пламенные реки и огненные ураганы: Ночь стала днём в Турции из-за масштабных лесных пожаров
Лесные пожары охватили сразу четыре провинции на западе Турции
Лесные пожары охватили сразу четыре провинции на западе Турции. Обложка © T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
Турецкие огнеборцы продолжают тушить масштабные лесные пожары, охватившие западные районы страны в минувшую субботу. По данным Министерства сельского и лесного хозяйства республики, ожесточённая схватка с пламенем идёт в провинциях Измир, Чанаккале, Балыкесир и Айдын.
На опубликованных ведомством и очевидцами кадрах видно, что возгорание распространилось на огромные площади. Огонь тушат как на земле, так и с воздуха, задействуя пожарные самолёты и вертолёты. Жители нескольких деревень эвакуированы, перекрыт ряд автомобильных дорог. О локализации пожаров пока не сообщалось.
Лесные пожары охватили сразу четыре провинции на западе Турции. Видео © X / T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı / Esad Eruyar / Sadece İZMİR
Без работы этой ночью не остались и российские огнеборцы. Спасатели тушат площадку по утилизации отходов на Московском шоссе близ Нижнего Новгорода. Пламя охватило площадь около тысячи "квадратов".