Пожар со взрывами бушует на производственной площадке в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошёл сильнейший пожар на площадке по утилизации отходов на Московском шоссе. По информации SHOT, там полыхают склады.

Известно, что площадь возгорания составила около тысячи "квадратов", пожару присвоен второй ранг сложности. Огромный столб густого чёрного дыма видно за много километров из разных районов города, очевидцы утверждают, что слышны взрывы. Предварительно, там горят цистерны с лакокрасочными материалами, также внутри помещений могут находиться газовые баллоны.