Пожар со взрывами бушует на производственной площадке в Нижнем Новгороде
SHOT: В Нижнем Новгороде горят склады на площадке по утилизации отходов
В Нижнем Новгороде произошёл сильнейший пожар на площадке по утилизации отходов на Московском шоссе. По информации SHOT, там полыхают склады.
В Нижнем Новгороде горят склады на территории площадки по утилизации отходов. Видео © Telegram / SHOT
Известно, что площадь возгорания составила около тысячи "квадратов", пожару присвоен второй ранг сложности. Огромный столб густого чёрного дыма видно за много километров из разных районов города, очевидцы утверждают, что слышны взрывы. Предварительно, там горят цистерны с лакокрасочными материалами, также внутри помещений могут находиться газовые баллоны.
Ранее общежитие вспыхнуло в подмосковной Балашихе. Огонь охватил 40 квадратных метров. Погибло пять человек. Трое жильцов были спасены, их реанимируют, десять человек эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
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