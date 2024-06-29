Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей в общежитии Балашихи

Следственное управление СК РФ по Московской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту гибели людей в ночном пожаре в Балашихе. Виновника трагедии будут судить по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего", — отметили в ведомстве.

Последствия пожара в общежитии Балашихи. Фото © Telegram / МЧС России