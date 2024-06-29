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28 июня, 22:47

Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей в общежитии Балашихи

Последствия пожара в общежитии Балашихи. Обложка © Telegram / МЧС России

Последствия пожара в общежитии Балашихи. Обложка © Telegram / МЧС России

Следственное управление СК РФ по Московской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту гибели людей в ночном пожаре в Балашихе. Виновника трагедии будут судить по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего", — отметили в ведомстве.

Последствия пожара в общежитии Балашихи. Фото © Telegram / МЧС России

Последствия пожара в общежитии Балашихи. Фото © Telegram / МЧС России

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Общежитие в микрорайоне Керамик вспыхнуло в ночь на 29 июня. Огонь охватил площадь 40 квадратных метров на втором этаже здания. После ликвидации открытого горения внутри были обнаружены тела пяти погибших. Ещё восьмерых удалось эвакуировать.

Илья Пушкарев
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