Суд арестовал представителя собственника здания по делу о пожаре во Фрязине
Антон Спешилов в суде. Обложка © Telegram / SHOT
В Московской области Щёлковский суд отправил под арест до 24 августа представителя собственника здания во Фрязине, в котором произошёл пожар, унёсший жизни шести человек. Об этом передаёт корреспондент SHOT из зала суда.
Антон Спешилов в суде. Видео © Telegram / SHOT
Арестованный Антон Спешилов свою вину не признал. По его мнению, за электропроводку, которая могла стать причиной возгорания, должна была отвечать управляющая компания "Исприн" и сами арендаторы, которые якобы не следили за правилами безопасности. Также он сказал, что в пожаре погиб его отец. Спешилов добавил, что всех жертв знал лично, а во время пожара помогал эвакуировать работников из здания.
Арестованный представляет интересы владелицы здания Татьяны Белоусовой, которая является его бывшей супругой и по решению суда от управления имуществом была отстранена.
Напомним, 24 июня произошёл пожар в бывшем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине. Внутри оказались заблокированы работники. СК РФ сообщал о шести погибших. Задержаны заместитель гендиректора компании "Исприн" Юрий Фомин, а также представитель собственника здания Антон Спешилов. Их обвиняют в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. Фомин арестован до 24 августа. Свою вину он не признал. По его словам, фирма "Исприн" не должна была контролировать состояние здания, поскольку не владела им, а лишь управляла.