Суд арестовал представителя собственника здания по делу о пожаре во Фрязине

В Московской области Щёлковский суд отправил под арест до 24 августа представителя собственника здания во Фрязине, в котором произошёл пожар, унёсший жизни шести человек. Об этом передаёт корреспондент SHOT из зала суда.

Арестованный Антон Спешилов свою вину не признал. По его мнению, за электропроводку, которая могла стать причиной возгорания, должна была отвечать управляющая компания "Исприн" и сами арендаторы, которые якобы не следили за правилами безопасности. Также он сказал, что в пожаре погиб его отец. Спешилов добавил, что всех жертв знал лично, а во время пожара помогал эвакуировать работников из здания.