Почему МЧС Московской области не спасло людей из горящего здания во Фрязине Только 25 июня МЧС Московской области отрапортовало, что пожар в здании бывшего НИИ во Фрязине потушен. Погибло шесть человек. Это была страшная смерть — они сгорели заживо или выбросились из окон. Люди кричали и просили о помощи два часа, но МЧС им так и не помогло. 25 июня, 15:31 Люди кричали и просили о помощи два часа, но МЧС им так и не помогло. Коллаж © Life. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, Елена Афонина

Как проходила спасательная операция

Как заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который лично выехал на место пожара и контролировал обстановку в компании генералов, первые пожарные расчёты прибыли на место пожара спустя 20 минут после поступившего сигнала. Всего к пылающему зданию приехали более 130 специалистов и 50 единиц техники МЧС. Несмотря на собравшиеся силы огнеборцев, строение выгорело практически полностью. Известно, что заблокированные огнём в здании люди около двух часов кричали из окон и просили о помощи. При этом МЧС отчиталось о том, что спасли всего одного человека.

Спасатели приехали всего с одной 30-метровой лестницей, длины которой не хватало, чтобы дотянуться до шестого и седьмого этажей. Фото © Telegram / vorobiev_live

По предварительной информации, спасатели приехали всего с одной 30-метровой лестницей, длины которой не хватало, чтобы дотянуться до шестого и седьмого этажей, откуда люди звали на помощь. У МЧС есть автолестницы и подлиннее — раскладывающиеся до 12–14 этажей АЛ-42.

Вызывает вопросы и то, почему не проводились спасательные мероприятия с внешней стороны здания. Там, где люди выпрыгивали из окон и разбивались. Не использовались и специальные брезентовые батуты, куда обычно прыгают из окон спасающиеся от огня. Сейчас в МЧС оправдываются, что, дескать, высота, на которой находились пострадавшие, значительно превосходила нормативы. Пусть даже и так, но ведь, если бы их развернули, у выпавших из окон был бы пусть небольшой, но всё же шанс выжить.

Никак не помогли ждущим помощи и прибывшие на место трагедии два вертолёта Ка-32 Московского авиационного центра. Они могли бы зависнуть непосредственно над людьми и спустить специальные спасательные корзины для эвакуации, но почему-то этого не сделали.

Только 25 июня МЧС Московской области отрапортовало, что пожар в здании бывшего НИИ во Фрязине потушен. Фото © ТАСС / МЧС России

Когда проверяли здание бывшего НИИ и что в нём творилось

Но, пожалуй, самый важный вопрос, на который предстоит ответить следователям СК: почему здание, в котором располагались десятки фирм-арендаторов, продолжало функционировать, несмотря на регулярные жалобы работавших здесь сотрудников на частые перебои с электричеством, водой, канализацией и отоплением.

Известно, что последний раз контролирующие органы проводили проверку здесь ещё в 2017 году. Её результаты неизвестны. Возможно, тогда контролёры нарушений не нашли. А месяц назад на сайте администрации Фрязина был опубликован отчёт о проверке защитного сооружения гражданской обороны (бомбоубежища), которое находится по этому же адресу.

Судя по опубликованным датам, проверка прошла в мае этого года. Итоги её следующие: собственниками здания не обеспечена герметичность, нарушена гидроизоляция, при отделке использовались сгораемые материалы, состояние убежища неисправное и не пригодное к дальнейшей эксплуатации. В резюме документа указано, что "по данным фактам 28.05.2024 г. предъявлено исковое заявление, которое находится на рассмотрении".

С вопросами о качестве проводимой спасательной и противопожарной операции Life.ru обратился за комментарием в Главное управление МЧС по Московской области, однако на момент публикации ведомство ответ так и не предоставило.

Кто владельцы сгоревшего во Фрязине здания

Как выяснил Life.ru, сгоревшее здание имело площадь 22 500 квадратов. Согласно справочникам, внутри располагались 16 предприятий. Среди них несколько производств, которые потенциально могли быть пожароопасными: кондитерская фирма "Виром тех", металлозаводы "Техносервис" и "Тексма", собирающая пищевое оборудование компания Lloveras Rus и предприятие, связанное с молочкой, "Поток проект".

По данным базы СПАРК, в помещениях центра на Заводском проезде зарегистрированы ещё около 100 действующих компаний различного профиля. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Очевидно, что это лишь вершина айсберга. По данным базы СПАРК, в помещениях центра на Заводском проезде зарегистрированы ещё около 100 действующих компаний различного профиля.

Само здание, похоже, принадлежит ООО "Бэлла", зарегистрированному в нём же. Её бенефициар Татьяна Белоусова — вдова известного российского ювелира и художника-скульптора, директора завода художественного литья Виктора Белоусова. Раньше здание НИИ "Платан" принадлежало ему. В России он был известен по изготовлению люстр для храма Христа Спасителя и центрального офиса Центробанка. Его фирма также принимала участие в оформлении Андреевского зала Кремля и станции метро "Новослободская".

Бизнесмен скончался при странных обстоятельствах в 2013 году во время отдыха в Турции в возрасте 67 лет. В тот момент его молодой (второй по счёту) супруге было всего 33. После смерти Белоусова её подозревали в отравлении мужа. Даже якобы возбуждалось уголовное дело. Тогда пресса писала, что первая и вторая жёны схватились за наследство миллиардера насмерть.

В 2014 году Татьяна Белоусова открыла фирму "Бэлла" и стала зарабатывать на доставшемся ей наследстве, сдавая помещения здания НИИ "Платан" в аренду. Впрочем, недолго — спустя три года Арбитражный суд Москвы в её отношении начал процедуру банкротства. По данным Life, с того времени уроженка Днепропетровской области может проживать в Черногории, а ветшающее и не отвечавшее никаким правилам эксплуатации строение до последнего сдавалось в аренду.

Почему МЧС не смогло спасти людей? 0 Из-за некомплекта личного состава Из-за бестолковой организации спасательной операции Из-за отсутствия необходимого оборудования Пусть с этим разберётся следствие

Авторы Евгений Кузнецов