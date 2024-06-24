100 компаний без присмотра: Кто ответит за пожар в наукограде Фрязино, где заживо сгорели люди В подмосковном Фрязине бушевал крупный пожар в офисном здании в Заводском проезде. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из окон. По предварительным данным, погибло восемь человек. В здании было зарегистрировано почти 100 компаний, в том числе с опасными производствами. 24 июня, 16:48 Пожарные в подмосковном Фрязине пытаются бороться с огнём в здании в Заводском проезде. Коллаж © Life. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, © Shutterstock / FOTODOM / Gorgev

Что произошло во Фрязине

Около трёх часов дня появились сообщения, что в подмосковном наукограде Фрязино горит предприятие радиоэлектронной оборонной промышленности России по адресу: Заводской проезд, д. 2. В охваченном огнём здании оказались заблокированы более десяти человек. По данным телеграм-канала SHOT, трёх из них эмчеэсники смогли быстро спасти при помощи пожарной лестницы. Но остальные оказались заблокированы на восьмом этаже. Чтобы не задохнуться, они разбивали окна. Интернет облетели жуткие кадры, как эти люди машут руками и зовут на помощь. Потом двое не выдержали жара и спрыгнули вниз, оба погибли. Ещё через какое-то время пламя и дым убили ещё шесть человек. На данный момент неизвестно, есть ли в здании кто живой.

Видео © Telegram / SHOT

Пожару был присвоен третий ранг сложности. На месте ЧП работает более 100 человек, 40 единиц техники и два вертолёта Ка-32. По информации МЧС, сначала огонь охватил пятый и шестой этажи, через считаные минуты перекинулся на седьмой и восьмой. Тушение сильно осложняли высокая температура и плотное задымление. Примерно в 17:00 по мск в горящем здании произошёл сильный взрыв и обрушились межэтажные перекрытия. Предварительно, внутри сдетонировали газовые баллоны.

Помимо погибших есть пострадавшие. Всем спасённым из здания потребовались кислородные маски, их передали медикам и госпитализировали. Один в реанимации. Также медицинская помощь понадобилась двум пожарным. Они тоже отравились угарным газом.

Источник SHOT в МЧС сообщает, что, предварительно, причиной пожара стало нарушение техники безопасности. Возгорание могло начаться в одном из производственных цехов. Возможно, работники забыли выключить оборудование, когда уходили со своих рабочих мест.

Люди машут руками и зовут на помощь. Потом двое не выдержали жара и спрыгнули вниз, оба погибли. Фото © Telegram / SHOT

Арендатор помещения в сгоревшем здании в подмосковном Фрязине рассказал SHOT, что в нём не работали системы противопожарного оповещения. Само строение было старым.

Кому принадлежит здание и что в нём находится

Изначально все СМИ сообщили, что горит здание Научно-исследовательского института "Платан", который связан с отечественной оборонкой и занимается разработкой электронно-лучевых приборов, полупроводниковых лазеров и жидкокристаллических экранов. Впрочем, в холдинге "Росэлектроника", куда входит "Платан", уже опровергли эту информацию. Там уверяют, что объект перешёл в частную собственность ещё в конце девяностых годов и с тех пор не имеет отношения к НИИ.

Что касается предполагаемого собственника, то в Сети можно найти объявления о сдаче в аренду площадей в сгоревшем здании.

— Предлагается в аренду от собственника производственно-складские и офисные помещения на территории бывшего НИИ "Платан", высотный корпус "Наука": г. Фрязино, ул. Заводской проезд, д. 2. Комплекс хорошо подходит для организации широкого спектра производств. Хорошая естественная освещённость. Большой запас мощности по энергоснабжению (любая мощность по запросу). Цена 230 рублей за кв. м в месяц, — гласило объявление.

Разместил его некий Алексей, представитель компании ООО "Бэлла". Она зарегистрирована по тому же адресу. Сфера деятельности — управление недвижимостью.

У компании много проблем: судебные закрытые долги на девять миллионов и актуальные на более чем шесть миллионов. Это счета по коммунальным платежам. Сведения о нём в ЕГРЮЛ признаны недостоверными. Федеральная налоговая служба во время проверки установила, что оно отсутствует по указанному адресу. Налоговики блокировали счета. Гендиректор компании — 65-летний Валерий Образцов. Он родом из Мурманска, прописку имеет в Ленинградской области, в добротном коттедже в Тосненском районе. Бенефициар "Бэллы" Татьяна Белоусова сейчас проходит процедуру банкротства. Она родилась в городе Петропавловке Днепропетровской области. Когда её искали судебные приставы за долги в 2020 году, она находилась на Украине. Сейчас она может быть в Черногории. По крайней мере, она вступила сразу в несколько пабликов о релокации в Черногорию и присоединилась к чатам, где обсуждают, как перевести рубли в местную валюту.

Как выяснил Life.ru, загоревшееся здание имеет площадь 22 500 квадратов. Согласно справочникам, внутри располагается 16 предприятий. Среди них несколько производств, которые потенциально могут быть пожароопасными: кондитерская фирма "Виром тех", металлозаводы "Техносервис" и "Тексма", собирающая пищевое оборудование компания Lloveras Rus, и предприятие, связанное с молочкой, — "Поток проект". Очевидно, что это лишь вершина айсберга. По данным базы СПАРК, в загоревшемся здании в Заводском проезде зарегистрировано около 100 действующих компаний различного профиля.

Видео © Telegram / SHOT

К слову, несмотря на то что здание было продано, земля под ним всё ещё имеет категорию "Для размещения промышленно-производственной деятельности (под корпусом "Наука" — высотная часть)". Так этот участок обозначен в ЕГРН.

Life.ru нашёл на сайте администрации Фрязина результаты недавней проверки защитного сооружения гражданской обороны по этому адресу: не обеспечена герметичность, нарушена гидроизоляция, при отделке использовались сгораемые материалы. Из результатов проверки также следует, что здание, ранее принадлежавшее НИИ "Платон", действительно было приватизировано. А вот защитное сооружение приватизации не подлежало и осталось в собственности Российской Федерации.

Как выяснил Life.ru, загоревшееся здание имеет площадь 22 500 квадратов. Согласно справочникам, внутри располагается 16 предприятий. Фото © Telegram / SHOT

Кто должен был контролировать соблюдение противопожарных мер в здании, где зарегистрировано более 90 компаний? 0 Собственник здания и управляющая компания Местный Госпожарнадзор Руководители каждой конкретной компании Пусть с этим разберётся следствие

Авторы Пётр Егоров