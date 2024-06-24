"Нет, не прыгай": Два человека выпали из окон горящего здания во Фрязине

Трёх человек вырвали из стены огня в полыхающем НИИ во Фрязино, четверо всё ещё в ловушке

Трёх человек вырвали из стены огня в полыхающем НИИ во Фрязино, четверо всё ещё в ловушке

Напомним, днём 24 июня в подмосковном Фрязине произошёл крупный пожар — изначально сообщалось, что огонь зафиксирован на территории НИИ "Платан". Life.ru писал, что на седьмом этаже были заблокированы люди, они просили о помощи из открытых окон. Трёх человек удалось спасти, площадь пожара составляет 3,5 тысячи квадратов. Позже стало известно, что горящее здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и в целом к оборонной промышленности. В конце 90-х годов оно перешло в частную собственность. Сейчас значительную часть помещений сдают в аренду.