"Нет, не прыгай": Два человека выпали из окон горящего здания во Фрязине
Глава Подмосковья подтвердил, что два человека погибли при пожаре во Фрязине
Два человека выпали из окон горящего здания в подмосковном Фрязине, об этом сообщает корреспондент Life.ru. Они погибли.
Два человека выпали из окон горящего здания в подмосковном Фрязине. Видео © Life.ru
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подтвердил, что два человека погибли. Пожарные продолжают тушить огонь. На месте работает 12 бригад скорой.
Напомним, днём 24 июня в подмосковном Фрязине произошёл крупный пожар — изначально сообщалось, что огонь зафиксирован на территории НИИ "Платан". Life.ru писал, что на седьмом этаже были заблокированы люди, они просили о помощи из открытых окон. Трёх человек удалось спасти, площадь пожара составляет 3,5 тысячи квадратов. Позже стало известно, что горящее здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и в целом к оборонной промышленности. В конце 90-х годов оно перешло в частную собственность. Сейчас значительную часть помещений сдают в аренду.
Life.ru