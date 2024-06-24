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Регион
24 июня, 13:51

"Нет, не прыгай": Два человека выпали из окон горящего здания во Фрязине

Глава Подмосковья подтвердил, что два человека погибли при пожаре во Фрязине

Два человека выпали из окон горящего здания в подмосковном Фрязине, об этом сообщает корреспондент Life.ru. Они погибли.

Два человека выпали из окон горящего здания в подмосковном Фрязине. Видео © Life.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подтвердил, что два человека погибли. Пожарные продолжают тушить огонь. На месте работает 12 бригад скорой.

Трёх человек вырвали из стены огня в полыхающем НИИ во Фрязино, четверо всё ещё в ловушке
Трёх человек вырвали из стены огня в полыхающем НИИ во Фрязино, четверо всё ещё в ловушке

Напомним, днём 24 июня в подмосковном Фрязине произошёл крупный пожар — изначально сообщалось, что огонь зафиксирован на территории НИИ "Платан". Life.ru писал, что на седьмом этаже были заблокированы люди, они просили о помощи из открытых окон. Трёх человек удалось спасти, площадь пожара составляет 3,5 тысячи квадратов. Позже стало известно, что горящее здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и в целом к оборонной промышленности. В конце 90-х годов оно перешло в частную собственность. Сейчас значительную часть помещений сдают в аренду.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
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