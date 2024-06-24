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Регион
24 июня, 13:35

Площадь пожара в здании НИИ во Фрязине достигла 3,5 тысячи квадратов

Площадь пожара в здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине уже составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Как сообщает SHOT, к настоящему моменту заблокированными по-прежнему остаются четыре человека, троих спасли ранее. МЧС к настоящему моменту подтвердило спасение только одного человека.

Пожар во Фрязине. Видео © Telegram / SHOT

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, в настоящее время восемь расчётов МЧС России работают на месте пожара. Огонь охватил 5-7-й этажи административного здания. На место ЧП также выехал исполняющий обязанности начальника МЧС России по региону Александр Перегуда.

К ликвидации пожара привлекаются более 100 человек и 40 единиц техники, включая подъёмные механизмы. Как обратили внимание в МЧС, тушение возгорания осложняют высокая температура и плотное задымление.

Причина пожара на данный момент остаётся неизвестной. Life.ru писал, что люди заблокированы на седьмом этаже, они машут и просят о помощи из разбитых окон.

Горело более трёх суток: Ликвидирован пожар на нефтебазе в Ростовской области
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Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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