Площадь пожара в здании НИИ во Фрязине достигла 3,5 тысячи квадратов

Площадь пожара в здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине уже составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Как сообщает SHOT, к настоящему моменту заблокированными по-прежнему остаются четыре человека, троих спасли ранее. МЧС к настоящему моменту подтвердило спасение только одного человека.

Пожар во Фрязине. Видео © Telegram / SHOT

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, в настоящее время восемь расчётов МЧС России работают на месте пожара. Огонь охватил 5-7-й этажи административного здания. На место ЧП также выехал исполняющий обязанности начальника МЧС России по региону Александр Перегуда.

К ликвидации пожара привлекаются более 100 человек и 40 единиц техники, включая подъёмные механизмы. Как обратили внимание в МЧС, тушение возгорания осложняют высокая температура и плотное задымление.