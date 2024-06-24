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24 июня, 12:27
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В Подмосковье горит здание НИИ "Платан", семь человек заблокированы на седьмом этаже

Крупный пожар произошёл на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине

В подмосковном Фрязине произошёл крупный пожар на территории НИИ "Платан". По данным SHOT, из окон главного здания валит чёрный дым, семь человек заблокированы на седьмом этаже, они машут и просят о помощи из разбитых окон.

В Подмосковье горит здание НИИ "Платан", семь человек заблокированы на седьмом этаже. Видео © SHOT

Экстренные службы работают на месте, сотрудники МЧС сейчас пытаются пробраться к заблокированным людям, чтобы эвакуировать. Площадь пожара уточняется.

В Подмосковье горит здание НИИ "Платан", семь человек заблокированы на седьмом этаже. Фото © SHOT

В Подмосковье горит здание НИИ "Платан", семь человек заблокированы на седьмом этаже. Фото © SHOT

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А ранее в шотландском городе Глазго произошли взрывы, а после вспыхнул пожар на промышленном объекте. Местные жители сообщают, что взрывы были похожи на запуск праздничных салютов. Инцидент произошёл неподалёку от аэропорта.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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