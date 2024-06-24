В подмосковном Фрязине произошёл крупный пожар на территории НИИ "Платан". По данным SHOT, из окон главного здания валит чёрный дым, семь человек заблокированы на седьмом этаже, они машут и просят о помощи из разбитых окон.

В Подмосковье горит здание НИИ "Платан", семь человек заблокированы на седьмом этаже. Видео © SHOT

Экстренные службы работают на месте, сотрудники МЧС сейчас пытаются пробраться к заблокированным людям, чтобы эвакуировать. Площадь пожара уточняется.

В Подмосковье горит здание НИИ "Платан", семь человек заблокированы на седьмом этаже. Фото © SHOT